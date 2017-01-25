BURSA, () - BURSA’da, Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı yeniden uçuşa açılacak. Yunuseli Havaalanı 1 Şubat çarşamba gününden itibaren uçuşlara açılırken, Bursa Gemlik- İstanbul Haliç seferleri artık Yunuseli’den yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğü Yunuseli Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açılması çalışmalarında sona geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen onayın ardından 1 Şubat’ta Yunuseli Havaalanı’ndan uçuşların başlaması kararı alındı. Böylelikle Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan ve bugüne kadar atıl halde duran Yunuseli Havaalanı yeniden aktif olarak kullanılmaya başlayacak. Gemlik- Haliç arasında sefer yapan ve karaya da inme özelliği bulunan Burulaş’a ait uçaklar, 1 Şubat çarşamba gününden itibaren seferlere başlayacak. Yunuseli- Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki sefer olarak yapılacak yolculuk 25 dakika sürecek. Yunuseli’den uçaklar 08.45 ve 14.45, Haliç’ten de 09.45 ve 15.45 kalkacak.
(Görüntülü Haber) Bursa'daki Yunuseli Havaalanı 1 Şubat’ta açılıyor
BURSA, () - BURSA’da, Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı yeniden uçuşa açılacak. Yunuseli Havaalanı 1 Şubat çarşamba gününden itibaren uçuşlara açılırken, Bursa Gemlik-...
25 Ocak 2017 Çarşamba 13:04
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