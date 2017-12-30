(Görüntülü Haber) Bursa'da yılbaşı hareketliliği

Gürkan DURAL BURSA,() - YILBAŞI hazırlığına başlayan Bursalılar, yeni yıla dair temennilerde bulunurken, özellikle hediyelerde takılar, gıda sektöründe ise kuruyemiş alışverişleri ön plana çıktı. 2018'e sayılı saatler kala Bursa'da yeni yılın heyecanı yaşanıyor. Bursalılar, yeni yıl dolayısıyla hediyeler için çarşı ve alışveriş merkezlerine akın ederken, ortak temenniyi ise 2018'in iyi bir şekilde yaşanması oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi bu yılın son saatlerini de üniversiteden arkadaşlarıyla birlikte geçireceklerini belirten Betül Durmuş, 2018'in kendilerini güzel bir sürprizin beklediğini söyledi. Yaklaşık 6 aydır hamile olan Durmuş, Mart ayında hayırlısıyla bebeğimiz Beren'in doğmasını diliyorum, kızım Defne'ye kardeş geliyor, Defne de ilk 1'inci sınıfa gidiyor, o da güzel okusun bunun yanında yeni yıldan beklentimiz şans ve mutluluk dedi. Minik Defne ise, yeni yılda okulunu ilerletmek istediğini söyledi. YENİ YIL YENİ BİR UMUT Yılbaşında arkadaşlarıyla birlikte olacağını ifade eden Nilüfer Demirci ise, Umarım güzel bir zaman geçireceğiz. Onlarla birlikte birbirimize çeşitli armağanlar alıyor, mutlu oluyoruz diyerek yeni yıla dair düşüncelerini, Yeni bir yıl, her şeye yeniden başlıyormuşuz gibi hissediyoruz ve umarım 2018 güzel geçecek şeklinde aktardı. TAKILARA İLGİ VAR 2018 için geri sayım sürerken, alışverişlerde de yoğunluk arttı. Yeni yıl hediyesi olarak takılara olan ilgi artarken, takı firmasında mağaza müdürü olan Evrim Koçkar Yılbaşının gelmesiyle insanlar hediye açısındaan takıya daha çok önem veriyorlar, Bununla birlikte küpe, kolye, yüzük ve takımlar daha ön plana çıkıyor. Bizde bu dönemde, bazı ürenlerimizde kampanya yapıyoruz. Müşterilerimiz, bunlara da önem veriyorlar, ilgi gösteriyorlar. dedi. GÜZEL BİR DÜNYA DİLEĞİ Çağatay-Naşide Hüner çifti de, arkadaşlarına küçük armağanlar alabilmek için alışverişe geldiklerini söyleyerek, İş sonrası biraz yorgunluk oluyor ama yine de güzel telaşlar bunlar. Yeni yılda beklentimiz sağlık ve özellikle yeni nesil için güzel bir dünya ifadelerini kullandı. YILBAŞINI EVDE GEÇİRECEKLER KURUYEMİŞÇİLERE GİTTİ Yeni yılı evde geçirecek olan Bursalılar ise soluğu kuruyemişçilerde aldı. Bursa'da 19 yıldır kuruyemiş sektöründe çalışan Nejat Erdem, özellikle yılbaşına son 3 gün kala vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Erdem, özellikle son 2 günde işlerinin yoğunlaştığını ve pekakende müşterelirenin çoğunlukta olduğunu ifade etti.