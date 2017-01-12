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(Görüntülü Haber) Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Mehmet İNAN-Faruk KAHRAMAN/BURSA,()-BURSA'da saatteki hızı 75 kilometreyi bulan lodos, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan lodos, hayatı...

Mehmet İNAN-Faruk KAHRAMAN/BURSA,()-BURSA'da saatteki hızı 75 kilometreyi bulan lodos, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli lodos nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. Çöp konteynerlerini sağa sola savuran rüzgâr nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Merkez Nilüfer İlçesi'nde bir vincin fırtına nedeniyle sağa sola hareket ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgede önlem aldı. Merkez Osmangazi İlçesi Uludağ Yolu, 5'inci kilometrede devrilen ağaç nedeniyle ulaşıma kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kesip kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Merkez Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi Cebel Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısı, site önünde bulunan otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gece boyunca hazır beklerken yetkililer, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

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