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(Görüntülü Haber) Bursa'da kötü kokunun nedeni, kanalizasyona bırakılan kimyasal madde çıktı

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde dün akşam hissedilmeye başlayan ve gün içersinde vatandaşları giderek rahatsız eden kötü kokunun, şehir kanalizasyonuna dökülen kimyasal maddeden kaynaklandığı ortaya çıktı. Bursa'da dün akşam...

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde dün akşam hissedilmeye başlayan ve gün içersinde vatandaşları giderek rahatsız eden kötü kokunun, şehir kanalizasyonuna dökülen kimyasal maddeden kaynaklandığı ortaya çıktı. Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren özellikle kentin doğu yakası Yıldırım ilçesinde geniş alana yayılan kötü koku vatandaların tepkisine neden oldu. Hava sıcak olmasına rağmen, bazı aileler koku yüzünden pencerelerini açamazken, kötü koku sabah saatlerinde daha da yayıldı. Yapılan şikayetler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, BUSKİ görevlileri, AFAD, UMKE ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri, kokunun nedenini araştırdı. Görevliler, ölçüm aletleri ile yaptıkları incelemede, Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi 6'ncı Ege Sokak'ta depo olarak kullanılan yerin kokunu kaynağı olduğunu belirledi. Depoya baskın yapan ekipler, tanker ve variller içersinde kimyasal maddeler buldu. Bu maddelerin kanalizasyona döküldüğünü tespit eden ekipler soruşturma başlattı. Yetkililer, depoyu kiralayan kişi ile deponun olduğu arazinin sahibi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

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