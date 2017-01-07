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(Görüntülü Haber) Bursa'da kar yağışı etkili oluyor (6)

BURSA'YA ARAÇLARIN GELİŞİNE DE İZİN VERİLMİYOR Bursa-Karacabey Karayolununun 35'nci kilometresinde iki otobüsün yan dönmesi nedeniyle kapanan karayolunun açılması için çalışmalar devam ederken, kar ve tipi yüzünden, Bursa'ya...

BURSA'YA ARAÇLARIN GELİŞİNE DE İZİN VERİLMİYOR Bursa-Karacabey Karayolununun 35'nci kilometresinde iki otobüsün yan dönmesi nedeniyle kapanan karayolunun açılması için çalışmalar devam ederken, kar ve tipi yüzünden, Bursa'ya gelmekte olan araçlara da izin verilmiyor. Bu araçlar Karacabey Sanayi Bölgesi'nde, sürücüler ve yolcular ise ilçede bulunan spor salonunda bekletilecekler. Bandırma'dan Bursa'ya gelecek olan araçlara da izin verilmiyor. İNEGÖL'DE 30 KÖY YOLU KAPANDI Kar ve tipi Bursa'nın İnegöl ilçesinde 30 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İnegöl-Domaniç karayoluda kontrollü olarak araç trafğine izin veriliyor. Bursa'nın Ankara ile ulaşımını sağlayan Mezitler Mevkii'nin açık tutulması için karayolları ekipleri buradaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yetkililer şu anda bu güzergahta hiç bir sorunun bulunmadığını açıkladılar. ORHANGAZİ'DE ÇAM AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan yüzlerce çam ağacı fırtına ve kar yağışı nedeniyle kökünden söküldü. Orhangazi'de İstanbul karayolu ile köy yollarının açık tutulması için sürdürülen çalışmalar aksatılmadan devam ediyor.

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