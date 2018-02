(Görüntülü Haber) Bursa'da heyelan bölgesinde CHP'lilere tepki

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'ndeki heyelan bölgesinde basın açıklaması yapmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yıldırım ilçe yöneticilerine mağdur vatandaşlar tepki gösterdi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması sonrası zarar gören ve riskli durumda olan 82 evin tahliye edilmesinin ardından CHP Yıldırım ilçe teşkilatı basın açıklaması yapmak için bugün bölgeye geldi. Basın açıklaması öncesinde mahalle sakini mağdurlar, bazı partililerin heyelan bölgesine sadece fotoğraf çektirmeye geldiğini öne sürüp sözlü tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, “Bir mağdurla oturup konuştunuz mu? Onlara dertleri nedir onu sorun, bir ihtiyaçları var mı, neleri eksik... Orada kameraların karşısına geçip fotoğraf çektiriyorsunuz. Bunu yapmayın. Buraya daha önce 2 defa gelmişiniz. Bugüne kadar ne gibi çalışma yapıldı. Vatandaşın derdine derman oldunuz mu? Bizim burada canımız yandı. Biz yaramıza tuz istiyoruz. Sizin bu davranışınız arı kovanına çomak sokmaktır” dedi. Bunun üzerine CHP’li bir üyenin tepki gösteren mağdura "Hangi partidensiniz?" diye sorması tansiyonu yükseltti. Mağdur vatandaş “Biz partili değiliz. Biz mağduruz. Ben mağdurum. Ama siz resim çekiniyorsunuz” diye tepki verdi. Kısa süreli gerginliğin ardından açıklamalarda bulunan CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Mollarap’ta heyelan olmamıştır. Her kayma heyelan kabul edilemez. Heyelan doğanın kendi hareketliliğidir. Doğal zemin yapısı sebebiyle buralarda inşaata başlanılmadan önce ruhsatlı olarak zeminin iyileştirme ve tutunma direncinin artırılması gerekiyordu. Müteahhit ruhsat alınmadan 5 ay önce vatandaşın şahitliğinde bölgede kaçak hafriyata başlamıştır. Dönemdeki yağışlar gevşek olan toprak yapısını tutunamaz hale getirmiş, büyük kütle toprak kayması gerçekleşmiştir. İnsan eliyle yapılan bu uygulama zemin göçertmesidir. Bu sebeple Uludağ eteklerinde heyelan riski tetiklenmiştir. Bölge tehlike altına girmiştir” dedi. Açıklamanın ardından partililerle vatandaşlar arasında yine gerilim yaşandı. Partililerle vatandaşlar ağız dalaşına girdi. Konuyla alakalı açıklama yapan Mollaarap Mahallesi Muhtarı Elif Serbez, “Sonuçta devlet bize el uzatmış. Vatandaşları otellerine yerleştirip, her türlü yardımı yapıyor. Can güvenliği sağlanıp, çocukların okul servislerine, yemelerine içmelerine kadar yardımlar yapılıyor. Yıldırım Belediyesi elini taşın altına koydu. Yıldırım Belediye başkanımız burayla alakalı kimin ihmali varsa, kendi personeli de dahil suç duyurusunda bulunmuş. Bir sürü işlem yapılmaya çalışılırken bugün CHP’liler, 'vatandaşlar tepki gösteriyor' diye yakınıyor ve karşı tepki gösteriyor. Burada sadece ortalığı karıştıran, vatandaşların sıkıntılı halinden faydalanarak kendilerine misyon oluşturmaya çalışanlardır. Bu konuyla alakalı üzgünüm. Biz muhtarlar olarak vatandaşların yanındayız. Ben burada sonuç bekliyorum. Elimde belge olmadan hareket etmiyorum. Mollaarap vatandaşını kimse susturamaz. Makamlar geçicidir. Biz buradayız" diye konuştu.