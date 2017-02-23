(Görüntülü Haber) Bursa'da hassas terazili uyuşturucu satıcılarına baskın
BURSA’da piyasaya uyuşturucu madde süreceği belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin bir evin odunluk bölümüne sakladıkları 2 kilo 440 gram esrar, 25 Ecstacy hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu tartmada kullandıkları hassas terazi ele...
23 Şubat 2017 Perşembe 16:25
BURSA’da piyasaya uyuşturucu madde süreceği belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin bir evin odunluk bölümüne sakladıkları 2 kilo 440 gram esrar, 25 Ecstacy hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu tartmada kullandıkları hassas terazi ele geçirildi. Yapılan ihbarı değerlendiren, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3kişinin altınların tartılmasında kullanılan hassas terazi ile esrar tartıp sattığını belirledi. Savcılıktan alınan izin ile operasyon düzenleyen polis, K.K., M.Ö. ve M.Ö.'yü gözaltına alındı. Bu kişilerin uyuşturucuyu sakladıkları bir evin odunluğunda yapılan aramada 2 kilo 440 gram esrar maddesi, 25 Ecstacy hap, ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 7 adet fişek ve uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.
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