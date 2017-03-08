(Görüntülü Haber) Bursa'da devam eden yol çalışmasında ışık yetersizliği kazası: 2 yaralı

Hüseyin TÜCCAR-BURSA-() BURSA'da Kent Meydanı 'Terminal Hafif raylı sistem inşaat alanındaki ışıklandırma yetersizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton bariyerlere vurdu. Kazada sürücü ile yanında bulunan kızı araç içersinde sıkıştı. Kaza İstanbul Yolu As Merkez Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden şehir merkezi istikametine 34 KA 3246 plakalı aracıyla seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, As Merkez Alışveriş Merkezi önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beton bariyere vurarak 10 metre savrulan otomobil yol ortasında durdu. Hurda yığını haline dönen otomobil içinde bulunan sürücü ile yanındaki kızı araç içersinde sıkıştı. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan baba kız 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri bulunmayan baba kız tedavi altına alınırken görgü tanıkları kazanın Kent Meydanı Terminal arasında yapılan hafif raylı sistem inşaat alanında ışık yetersizliği nedeniyle meydana geldiğini söylediler.