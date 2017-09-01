(Görüntülü Haber) Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti
BURSA'da kurbanını keserken yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Bursa’da hastaneler, bayramın ilk günü acemi kasapların akınına uğradı. Kurban keserken elini ya da bacağını kesen ya da hayvanların tekme ve boynuzlarıyla...
01 Eylül 2017 Cuma 12:10
BURSA'da kurbanını keserken yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Bursa’da hastaneler, bayramın ilk günü acemi kasapların akınına uğradı. Kurban keserken elini ya da bacağını kesen ya da hayvanların tekme ve boynuzlarıyla yaralananlar hastanelere koştu. Durumu ağır olanlar ambulanslarla, hafif yaralılar ise kendi özel araçlarıyla hastanelere geldi. Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir saat içerisinde 45 acemi kasap tedavi olmak için geldi. Büyükbaş kurbanlığı keserken bacağından yaralanan Orhan Saylı, ''Danayı yatrdık, kafasını kaldırırken boynuzu bacağıma girdi. Dikiş atıldı, bunada şükür'' diye konuştu.
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