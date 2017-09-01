(Görüntülü Haber)Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti (ek)

BURSA’DA 550 ACEMİ KASAP HASTANELERE BAŞVURDU Bursa’da kurban bayramının ilk günü kurban keserken elini ya da bacağını kesen veya hayvanların tekme ve boynuzlarıyla yaralanan 551 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi. 16 kamu hastanesine başvuran yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunan olmadığı kaydedildi.