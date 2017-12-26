(Görüntülü Haber) Bursa Barosu Başkanı Altun'dan 'tek tip elbise' eleştirisi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, ''Son KHK ile yayınlanan tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet zorunluluğu bir dayatma sistemidir. Bu uygulama masumiyet karinesine, adil yargılanma ve savunma hakkına, kadın erkek eşitliğine ve insan haklarına aykırıdır, toplumsal barışı da zedeler” dedi. Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, geçen pazar günü yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TBMM tarafından olağanüstü hal ilan edildiğini belirten Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun, son çıkarılan 696 sayılı KHK’nın anayasaya, hukuk devleti ve anayasal devlet ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Altun, şunları söyledi: “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü erkekler duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları halinde TCK 309 ve 312 maddeleri gereğince suçlardan tutuklu ve hükümlü olanların badem kurusu, bu madde belirtilen diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü olan olanların ise gri renkli tulum şeklinde tek tip kıyafet giymeleri düzenlenmiştir. Dünyadaki uygulamalarda gerekçe olarak mahkumların eşit koşullarda olması ve firar durumlarında fark edilmeleri gösterilirken ülkemizde bu kişilerin kravatlı, çok havalı bir şekilde duruşmalara girmelerinin engellenmesi gerekçe olarak gösterilmiştir. Tek tip elbise dayatması masumiyet karinesine, adil yargılanma ve savunma hakkına, kadın erkek eşitliğine aykırı olup, suçluların iadesi AİHM ve diğer hususlara istinaden ülkemizi zor durumda bırakacak yapılan yargılamalar aleyhine de olumsuz algı operasyonlarına neden olacaktır. Ülkemizde 1980 darbesi sonrası 1984’te uygulamaya konulmak istenen, ancak toplumun hiçbir kesiminden destek görmeyen siyasi mahkum ve tutukluların direnişleri sonucunda hayata geçirilemeyen tek tip elbise uygulaması mahkumların ıslahına yardımcı olmadığı ya da insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle yıllar önce bırakılmıştır. Bu uygulama ceza yargılamasının kişiyi topluma kazandırma ve ıslah amacına da aykırıdır. Tek tip elbise uygulaması kişiyi topluma kazandırmaya hiçbir katkıda bulunmadığı gibi bu uygulama tutukluların insanlığa özgür haysiyetine ve değerine saygı gösterme yükümlülüğünün ihlali anlamında, cezanın da ötesinde görülmeyen bir ceza niteliğindedir. Tek tip giysi uygulaması toplumsal barışı da zedeleyecek bir uygulamadır” diye konuştu.