Bursa Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor
(Görüntülü Haber) Bursa Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor
Bursa Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor
09 Ocak 2017 Pazartesi 11:42
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