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(Görüntülü Haber) Bursa-Balıkesir karayolu kapandı (2)

Bu arada buzlanma nedeniyle Bursa-Balıkesir karayolunun Gölyaz Mevkii'nde meydana gelen kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 10 kilometre kuyruğun oluştuğu yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. 93...

Bu arada buzlanma nedeniyle Bursa-Balıkesir karayolunun Gölyaz Mevkii'nde meydana gelen kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 10 kilometre kuyruğun oluştuğu yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. 93 MAHALLE YOLU AÇILDI Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personellekarla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Ekipler dün gece kardan kapanan Büyükorhan'da 6, Gemlik'te 3, Gürsu'da 3, İnegöl'de 7, İznik'te 8, Karacabey'de 10, Keles'te 7, Kestel'de 7, Mudanya'da 8, Mustafakemalpaşa'da 12, Nilüfer'de 4, Orhaneli'nde 6, Orhangazi'de 3, Osmangazi'de 3 ve Yenişehir'de 6 mahallenin yolunu açtı. Bu arada yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan toplam 93 yolun tekrar kapanması yüzünden çalışmalar güçlükle yapılıyor. Kent merkezinde de özellikle Uludağ yolu, Alacahırka, Kuştepe, Teleferik gibi kentin yüksek kesimlerinde de karla mücadele çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor. PARKTAKİ HAVUZ BUZ TUTTU Bursa'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kent merkezindeki Orhangazi Parkı'nda bulunan havuz dondu.

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