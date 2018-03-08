Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri...

(Görüntülü Haber) Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

BALIKESİR'li kadınlar kendi yazdıkları 'Kadın TV' adlı tiyatro oyunu ile seyircilerin karşısına çıktı. Tiyatro eğitimi almamış kadınların oyununu 300 kişi izledi. Burhaniye ilçesi Öykü Atölyesinde bir araya gelen 15'i kadın,...

BALIKESİR'li kadınlar kendi yazdıkları 'Kadın TV' adlı tiyatro oyunu ile seyircilerin karşısına çıktı. Tiyatro eğitimi almamış kadınların oyununu 300 kişi izledi.

Burhaniye ilçesi Öykü Atölyesinde bir araya gelen 15'i kadın, 2'si erkek olmak üzere toplam 17 kişi 'Kadın TV' adlı tiyatro oyununu yazdı. 3 ay içinde hazırlıklarını tamamlayan kadınların ağırlık olduğu oyuncular hiç tiyatro eğitimi almadan Reha Yurdakul Salonu’nda 'Kadın TV' adlı oyununu kendileri oynayarak sahneledi. Oyunda televizyonda yer alan kadın programları ve evlendirme programlarının konusu işlendi. Profesyonel tiyatroculara taş çıkaran kadınların oyununu 300 kişi izledi. Büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu sonunda oyuncuları izleyiciler ayakta alkışladı.

'Kadın TV' oyunda rol alan emekli öğretmen Esma Çevik, "Şu anda o kadar heyecanlıyım. Bu güzellik beni çok mutlu etti. Çok kısa sürede bir çalışma yaptık. Ama, kadınlara bir mesaj  verebildiysek onlara ulaşabildiysek ne mutlu bize. Çok heyecanlı ve çok güzel bir çalışma oldu” dedi.

'Kadın TV' oyunun yazarı Filiz Kayalı ise, "2012 yılında Burhaniye Öykü Atölyesindeki öykü kadınlarla yola çıktık. Şiddete hayır demek için. Yeter dur demek için Küçük kasabada onlarca kadın bir araya geliyoruz. Günlerce çalışıyoruz. Kendimiz yazıyoruz. Kendi yazdığımız hikayeleri anlatıyoruz. Ve diyoruz ki hey kadınlar burada şiddete tecavüze karşı her zaman ayakta dimdik duruyoruz. Bu üçüncü oyunumuz. Her zaman olduğu gibi gene Burhaniye halkı bizi yalnız bırakmadı. Biz yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Bütün cesur yürekli arkadaşlarımızla kadınlarımızla bir aradayız” diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314