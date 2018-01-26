mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır bölgesinde inceleme yaptı
Erdoğan askeri kıyafet giydi, sınırda...
Trump yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi
Trump yemin altında ifadeye hazır...
Kadıköy'de "otopark" gerginliği
Kadıköy'de İBB ile "otopark" gerginliği
THY uçağı Trabzon’a inemedi
THY uçağı Trabzon’a inemedi

(Görüntülü Haber) Burdurlu muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik başvurusu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çelik ve dernek üyesi bir grup muhtar, askerlik şubesine gelerek, TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na...

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çelik ve dernek üyesi bir grup muhtar, askerlik şubesine gelerek, TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. 

Burdur Askerlik Şubesi'nin önünde muhtarlar adına açıklama yapan Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Çelik, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü olduklarını söyledi. Merkez ile köylerden derneğe üye 11 muhtarın harekata katılmak için gönüllü olduğunu belirten Çelik, "Ecdadımız, yüzyıllar boyunca hilali, ezanı ve bayrağımızı yüceltti. Hilal, ezan, bayrak inşallah bu necip milletin omuzları üstünde yücelmeye devam edecek" dedi. Çelik, Burdurlu muhtarlar olarak göreve hazır olduklarını vurguladı.

Başkan Çelik ve beraberindeki muhtarlar, Fetih Suresi'nin okunması ve dua edilmesinin ardından askerlik şubesine talep dilekçelerini verdi. Müezzin Osman Dinç de dilekçeye imza atarak, gönüllü olmak istediğini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan