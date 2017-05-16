(Görüntülü Haber) Burdur'da şiir ve müzik gecesi

Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da Mavi Kanat Grubu tarafından şiir ve müzik gecesi düzenlendi. Burdur'da ve ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu Mavi Kanat Grubu tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki programa İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Sinan Şahin ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Mavi Kanat Grubu konserde Mehmet Akif Ersoy, Attila İlhan, Ahmet Arif, Mehmet Demir, Fatih Kısaparmak, Mehmet Emin Yurdakul, Yılmaz Odabaşı, Nazım Hikmet ve Dursun Ali Erzincanlı'nın şiirlerini seslendirdi. Şiirlerin arasında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri de yer aldı. Program sonunda İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ve Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram grup üyelerini tebrik etti. GÖRÜ