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(Görüntülü Haber) Burdur'da okuma günleri etkinliği

Mesut MADAN BURDUR,()Burdur'da düzenlenen okuma günleri etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve veliler okul bahçesinde kitap okudu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda okuma günleri etkinliği düzenlendi. Okul bahçesindeki 'Okuma...

Mesut MADAN BURDUR,()Burdur'da düzenlenen okuma günleri etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve veliler okul bahçesinde kitap okudu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda okuma günleri etkinliği düzenlendi. Okul bahçesindeki 'Okuma bahçesi' olarak düzenlenen alandaki etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Kamu- Sen İl Başkanı Orhan Akın, Okul Müdürü Recep Nalcı ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Müdürü Recep Nalcı, Güzel bir etkinlik oldu. Okuma bahçemizi öğretmen, öğrenci, velilerimiz ve hayırseverlerimizin katkısıyla oluşturduk. Okuma bahçesi geçici bir bahçe değil. Öğrencilerimiz okul kapanıncaya kadar bu bahçeden faydalanabilecek dedi. Türkçe öğretmeni Osman Yetkin Özkan da Artık sınıflarımız ve kütüphanemiz bize dar gelmeye başladı. Bahar aylarıyla birlikte öğrencilerimizi bahçeye çıkaralım diye bir etkinlik düzenledik. Etkinliği düzenlemede katkısı olan herkese teşekkür ediyorum diye konuştu. Öğrenci, öğretmen ve veliler okuma bahçesinde bir süre kitap okudu. Öğrenciler okulun melodika takımının sunduğu kısa dinletiden sonra MAKÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin çaldığı müzik eşliğinde eğlendi. Üç gün sürecek okuma günlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik Burdur Gölü kenarında Uçurtma Şenliği ve okuma etkinliğiyle sona erecek.

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