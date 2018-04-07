Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

(Görüntülü Haber) Burdur'da mısır ekimi erken başladı

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da iklim değişiklikleri nedeniyle halk arasında 'patlak mısır' diye bilinen 'cin mısır' ekimi 20 gün önce yapıldı. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, değişiklikler nedeniyle 'cin mısır'...

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da iklim değişiklikleri nedeniyle halk arasında 'patlak mısır' diye bilinen 'cin mısır' ekimi 20 gün önce yapıldı. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, değişiklikler nedeniyle 'cin mısır' ekiminin 20 gün önce başladığını söyledi. Demir, "Mısır ekim sezonu başladı. İlk mısırımızı 5 dönümlük tarlada ekiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman çiftçimizin yanındayız. Burdur yöresine has halk arasında patlak mısır olarak bilinen cin mısırı ekimi iklimdeki mevsimsel değişikliklerden dolayı 20 gün önce yapıldı. Tüm çiftçilerimize sağlıklı, bereketli, kazasız, verimli üretim sezonu dilerim" dedi. Burdur Ziraat Odası'nın çiftçiye ekipman desteği verdiğini anlatan Demir, Burdur'da 100 dekarlık bir alanda cin mısırı ekimi olduğunu belirtti. Çiftçi Mustafa Pulcu, "Normalde nisanın sonlarında ekim yapıyorduk ama bu yıl havanın sıcak gitmesiyle 20- 25 gün önce sezon başladı. İnşallah verimli bir sezon olur" diye konuştu. Yaklaşık 30 yıldır mısır üretimi yaptıklarını belirten Nihal Pulcu da "Organik üretim yapıyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314