(Görüntülü Haber) Burdur'da kuşlar için havai fişek atımı yasaklandı

Mesut MADAN / BURDUR, () - BURDUR'da kuşların doğal ortamının bozulmaması amacıyla il genelinde havai fişek atımı yasaklandı. Vali Şerif Yılmaz, "Bu karar kuş türlerimizin doğal ortamının bozulmaması adına, göç güzergahlarının değişmemesi adına atılan bir adımdır" dedi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Karataş Gölü'nde yapılan kuş sayımı etkinliğine katıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen sayımlarla ilgili Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Uysal'dan bilgi alan Vali Yılmaz, dürbünle gözlem yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, Burdur'da kuşların konakladığı 7 göl bulunduğunu, bunların kuşların göç güzergahında yer aldığını söyledi. Burdur'da kuş sayımı çalışmalarının 21 Ocak'ta başladığını belirten Vali Yılmaz, kentte 2015 yılı sayımında 46 türde 255 bin, 2016 sayımlarında ise 61 türde 208 bin su kuşu sayıldığını aktardı. 'BURDUR'DA 250 KUŞ TÜRÜ TESPİT EDİLDİ' Avrupa'daki 700 kuş türünün 485'inin Türkiye'de bulunduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, Burdur'da da 250 kuş türü tespit edildiğini, bunun önemli olduğunu vurguladı. Burdur'un kuşların göç güzergahında yer aldığına işaret eden Vali Yılmaz, şöyle dedi: "Bizim göç bölgesi olmamız yanında kışın konaklayan Dikkuyruk ördeği var. Göç güzergahında bulunmamız nedeniyle Mahalli Çevre Kurulu kararı ile 2017'den itibaren Burdur genelinde havai fişek atımı yasaklandı. Bu karar kuş türlerimizin doğal ortamının bozulmaması adına, göç güzergahlarının değişmemesi adına atılan bir adımdır. İnşallah bunu tüm il genelinde uygulayarak hayvanlarımızı korumak adına gerek yumurtlama zamanı, gerek göç zamanı kuş türlerinin zarar görmeden ilimize gelip ayrılmalarını temin etmiş olacağız."