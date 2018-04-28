(Görüntülü Haber) Burdur'da keçiler yarıştı

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da Honamlı Teke, Keçi ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Honamlı Teke, Keçi ve Oğlak Güzellik Yarışması yapıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi akademisyenleriyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli yaptı. Uzay Çatı altında düzenlenen fuarda teke, keçi ve oğlaklar birinci olabilmek için yarıştı. Podyuma ilk önce Burdur yöresine has tescilli honamlı keçileri çıktı. Yarışmada Tahsin Gülcan'ın 'Sultan Murat' adlı keçisi birinci, Hayrettin Akan'nın tekesi ikinci, Zafer Ünsal'ın tekesi üçüncü oldu. Merinos koç yarışmasında Mehmet Tarın'in 'Gabeş' adlı koçu birinci, Rasim Akalın'ın koçu ikinci ve Halil Savaş'ın koçu üçüncü oldu. En güzel damızlık adayı oğlak yarışmasında ise Mustafa Özder'in 'Boncuk' adlı oğlağı birinci oldu, Rıza Olgun'un oğlağı ikinci, Mehmet Can'ın oğlağı da üçüncü seçildi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.