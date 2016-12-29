(Görüntülü Haber) Burdur'da kar yağışı (2)

HAYVANLAR İÇİN YEM BIRAKILDI Burdur'da yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, hayvanların besleme noktaları başta olmak üzere çeşitli noktalara yem konuldu. Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, "Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları belki de en çok sokak hayvanlarını etkiliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından şehrin belli noktalarına sokak hayvanları için yem bırakıldı. Kuşlar için de Tefenni yolu üzerine uygun noktalara ekmek bırakıldı. Kar yağışının yoğun olduğu ve olumsuz hava şartları devam ettiği sürece belirli periyotlarla sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğiz" dedi.