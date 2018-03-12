Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 97'nci yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'ndaki törene Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Burdur Güzel Sanatlar Lisesi ile Burdur Spor Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisinin ardından kentte düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Vali Şerif Yılmaz, Cenabı hak bu aziz millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın dedi.
(Görüntülü Haber) Burdur'da İstiklal Marşı'nın Kabulü töreni
Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 97'nci yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'ndaki törene Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali...
12 Mart 2018 Pazartesi 17:03
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