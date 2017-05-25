(Görüntülü Haber) Burdur'da 'huzur' operasyonu

Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur operasyonunda aranan 1 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam Organize Sanayi Bölgesi, Otogar ve Manastır kavşaklarıyla Göl Lojmanları önünde trafik ve asayiş kontrolleri yaptı. Operasyon kapsamında umuma açık yerlerde de şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımları da arandı. Yapılan denetimlerde aranan 1 kişi gözaltına alındı. Trafik yönünden 241 araç denetlendi ve eksik evraktan dolayı 2 araç trafikten men edildi. 2 umuma açık işyerine ise 1933 TL ceza uygulandı.