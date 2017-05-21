(Görüntülü Haber) Burdur'da Halk Oyunları Yarışması

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da 40 Yaş Üstü Halk Oyunları Yarışması düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Halk Oyunları İl Temsilciliği işbirliğinde 40 Yaş Üstü Halk Oyunları Yarışması düzenlendi. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki yarışma öncesinde nisanda yapılan yarışmada düzenlemeli dalda Türkiye birincisi olan Bahçeşehir Koleji Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Dünya Şampiyonu sipsi sanatçısı Hüseyin Demir de mini resital sundu. Halk Oyunları İl Temsilcisi Necmettin Çakır, "Bu bir yarışma değil, bir eğlencedir. Teke yöresinin başkenti Burdur'da bu oyunların 60 yaşında da 70 yaşında da oynanabildiğini göstermek istedik" dedi. MAKÜ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hakan Acar, "Teke yöresinin başkenti hep birlikte el ele vererek Burdur kültürünü ve özellikle de öne çıktığı alan olan halk oyunlarını tekrar eski günlerine döndürmek hepimizin boynunun borcudur" diye konuştu. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da "Milletler varlıklarını, temel kültür birikimlerini sonraki kuşaklarına aktararak ortaya koyuyorlar, ispat ediyor. Bizim de Anadolu'nun her köşesinde yerel folklorumuzu, kültürümüzü, oyunlarımızı, türkülerimizi, bizi bir arada tutan temel değerlerimizi yeni kuşaklara, yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda üniversitelere ciddi roller düşüyor. Üniversite dediğimiz zaman bilimin, ileri derecede araştırmaların yapıldığı noktalar gibi düşünüyoruz ancak bu çok doğru değil. Üniversiteler, kültürün ve bilimin her boyutunun irdelendiği, çalışıldığı müesseseler olarak da bilinmesi gerekiyor" dedi. Yaşları en küçüğü 40, en büyüğü 72 olan yarışmacıların mücadelesi sonunda Aziziye Avşar halk oyunları ekibi birinci, Bahçeşehir Koleji halk oyunları ekibi ikinci, Bucak Oğuzhan halk oyunları ekibi üçüncü, Emekli Öğretmenler halk oyunları ekibi dördüncü ve Bucak Gençlik ve Spor Kulübü halk oyunları ekibi ise beşinci sırada yer aldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ömer Tekşen, Halk Oyunları İl Temsilcisi Necmettin Çakır, MAKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Muzaffer Tekin tarafından verildi.