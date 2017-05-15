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(Görüntülü Haber) Burdur'da gençlik haftası kutlaması

Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da Gençlik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Gençlik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran tarafından çelenk...

Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da Gençlik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Gençlik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Özel İdaresi Salonu'nda Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda eğitim görenlerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran tarafından açılan sergide 60 kursiyerin kağıt rölyef, telkari, dövme keçe, kağıt oyma sanatı, hat sanatı ve dokumadan oluşan 150 eseri bir hafta süreyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergide Vali Yılmaz'a kendi fotoğrafının yer aldığı 3 boyutlu kağıt rölyef eser hediye edildi.

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