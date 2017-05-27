(Görüntülü Haber) Burdur'da dolu yağışı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Karamanlı İlçesi'nde dolu yağışı etkili oldu.



Karamanlı'ya bağlı Dereköy'de öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle bölge beyaza büründü.



Özellikle tarım alanları ve bahçeler doludan olumsuz etkilendi. Üreticilerin hasar tespiti için Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvuruda bulunacağı belirtilirken; dolunun tahıl, fındık, ceviz ve asma gibi alanlarda zarara neden olduğu kaydedildi.