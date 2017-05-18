(Görüntülü Haber) Burdur'da dilek feneri kullanımı yasaklandı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında dilek feneri ve benzeri ürünlerin satışı ve kullanımı yasaklandı.



Burdur Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısı Vali Şerif Yılmaz başkanlığında yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Salonu'ndaki toplantıda Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekçi tarafından, orman yangınları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili sunum yapıldı. Toplantıda kamu kurum ve kuruluşları tarafından orman yangınları ile mücadele kapsamında alınması gereken ortak önlemler ile görev ve sorumluluklar karara bağlandı. İl sınırları içerisinde 'dilek feneri' ve benzeri ad altında satılan, havada uzun mesafe uçabilen ve düştüğü yeri yakma özelliğine sahip nesnelerin satışı ve kullanımı 1 Haziran-31 Ekim 2017 tarihleri arasında yasaklandı. Bu yıl yağış miktarının geçen yıllara göre daha az olduğunu söyleyen Vali Şerif Yılmaz, "Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde devam edecek gibi, bu ikisini yan yana koyduğumuzda orman yangın riski açısından bu yıl yüksek risk var. Onun için hazırlıklarımızı en üst seviyede tutmamız lazım. Yangına ilk müdahale en önemli husus. Onun içinde köylere verilen su tankerleri dahil olmak üzere müdahale edecek ekiplerin bilinçlendirilmesi ve onların eğitilmesi de diğer önemli bir husus" dedi. Kazasız bir sezon geçirilmesi temennisinde bulunan Vali Yılmaz, şöyle dedi:



"Terör tehdidiyle halen karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemde özellikle arkadaşlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Arazide ormanlık alanda yabancı şahıslar varsa bunun derhal güvenlik kuvvetlerine bildirilmesi lazım. Sabotajlara karşı, orman yangınlarını çıkarma ihtimaline karşı da bizim bu kişilerin bu işleri yapabileceğini, özellikle turizm bölgesinin hemen kenarında olmamız nedeniyle de terör örgütlerinin buralara yönelebileceğini de değerlendirelim. Hem güvenlik kuvvetlerimiz, hem orman teşkilatımız ve diğer kurumlarımızın da bu konuda hassas olması lazım."