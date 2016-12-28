(Görüntülü Haber) Burdur'da beyaza büründü

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Pek çok kişi cep telefonuyla kar yağışını ölümsüzleştirdi. Burdur'da öğleden sonra başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını görenler cep telefonlarıyla özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. Özellikle kente dışarıdan gelen öğrenciler Cumhuriyet Parkı'nda çam ağaçları ve çevreyi kaplayan karlar eşliğinde fotoğraf çektirdi. Bazıları ise kar topu oynayarak eğlendi. Kentte kar yağışı hafiflerken aralıklarla sürdüğü belirtildi.