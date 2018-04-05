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(Görüntülü Haber) Burdur'da Avukatlar Günü töreni

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Burdur Barosu tarafından çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki...


Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Burdur Barosu tarafından çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda yapılan törene Baro Başkanı Ramazan Gedik ile baroya kayıtlı avukatlar katıldı.


Çelenk sunumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Ramazan Gedik, Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukat her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların hukuka, adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi için çaba gösterir. Yargıya olan güven kaybının önlenebilmesi için avukat yargılama içinde etkin, eşit ve serbest olmalı ve adaletadliye mekanizmasında savunma önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ancak bu yolla avukat yargı organlarına yardımcı olabilir, yargı organlarının adalet ve hakkaniyete uygun davranmasını denetleyebilir ve destekleyebilir dedi.


Yargıya güvenin, yargının kurucu unsurlarının birbirini denetlemesi ve desteklemesiyle sağlanabileceğine işaret eden Ramazan Gedik, Ayrıca avukatın ısrarla yargı mekanizmasının dışına çıkarılma çabaları, avukat sayısının kontrolsüz olarak hızla artması, iş alanlarının daraltılması ve yeni iş alanlarının yaratılamaması, haksız rekabet koşullarının artması ve reklam yasağı ihlalleri gibi birçok sorunu her yıl olduğu gibi bu yıl da vurguluyoruz. Bu sorunların çözümü için ne yazık ki geçen yıl da olumlu bir gelişme olmamıştır. Ülkemize gereken, eksiksiz demokrasi, tarafsız ve bağımsız ancak hesap verebilir yargıyla hukukun üstün kılınmasıdır. Ancak bu yollar ülkemizin önü açılacaktır diye konuştu.

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