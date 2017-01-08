Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da sabah başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Burdur merkezde mevsimin üçüncü kar yağışı sabah erken saatte başladı. Kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplanırken, belediye ekipleri ana arterler ve yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde küçük çaplı maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluştu.
(Görüntülü Haber) Burdur beyaz örtüyle kaplandı
Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da sabah başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Burdur merkezde mevsimin üçüncü kar yağışı sabah erken saatte başladı. Kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplanırken, belediye ekipleri...
08 Ocak 2017 Pazar 15:47
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