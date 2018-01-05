Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

(Görüntülü Haber) Burak Yılmaz'ın yaptığı kaza güvenlik kamerasında (2)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL Trabzonsporlu ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de ölümden döndüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Burak Yılmaz kullandığı lüks otomobille...

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL Trabzonsporlu ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de ölümden döndüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Burak Yılmaz kullandığı lüks otomobille 10 Aralık'ta takla atarak bir cipe çarpmıştı. Burak Yılmaz kazanın hemen ardından olay yerinden ayrılmıştı. Görüntülerde seyir halinde olan Yılmaz'ın aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği ardından aracın devrildiği görülüyor. Bir süre sonra lüks bir araç gelerek Yılmaz'ı alıyor. Araca Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ile Akhisarsporlu Olcan Adın biniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan