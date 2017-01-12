(Görüntülü Haber) Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan kapılarda TIR kuyruğu

Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), () - BULGARİSTAN ve Yunanistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarına çıkış için gelen TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Türkiye’den ihraç yükleriyle birlikte Avrupa ülkelerine gitmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR’lar 14 kilometre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, Türk gümrük kapılarında sorun olmadığı, kuyruğun Bulgaristan’da aşırı kar yağışı nedeniyle sınırlı sayıda araçların aralıklarla geçişine izin vermesinden kaynaklandığını söyledi. "YİYECEKLERİMİZ DONDU" İstanbul’dan yüklediği ihraç yükünü Almanya’ya götürmek için 24 saaten bu yana kuyrukta beklediğini anlatan Hayri Gür, TIR'da bulanan dolaplarında yiyecekleri donduğu için aç susuz sınırda beklediklerini söyledi. Kar yağışı altında soğuk havada kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını belirten Gür, şöyle dedi: "Burada neden beklediğimizi bilmiyoruz. Dün yollar kapalıydı, dolabımızdan yemek için yiyecek alalım dedik. Yiyeceklerimiz donduğu için karnımızı doyuramadık. Etrafta lokanta, tuvalet yok. Kendi memleketimizde perişan olduk. Buna bir çare bulunsun." Almanya'ya ihraç yükü götüren diğer TIR sürücüsü Hüseyin Kundakçıoğlu'da sırada beklerken diğer TIR'ların arkadan gelip solama yapmasından şikayetçi oldu. İPSALA'DA KUYUK 3 KİLOMETRE, YOL KAPANDI Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen TIR’lar 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Etkili olan şiddetli kar yağışı sonrası gümrük sahasında kar yığınları oluştu. İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen TIR’ların duble yolda iki şeridi de kullanması üzerine yol trafiğe kapandı. İpsala yolu üzerinde kar küreme çalışması yapan karayolları ekibi de TIR’ların arasında kaldı. Sınır kapısının ulaşıma tekrar açılması için bölgeye iş makineleri gönderildi. YUNANİSTAN SINIRINDA KAR 80 SANTİM İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimi geçti. Bu nedenle bir süre TIR alımlarını durduran Yunan gümrüğünde kar temizliği yaparak yeniden alımlara başladı.