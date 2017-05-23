(Görüntülü Haber) Bülent Turan: Grup Başkanı olarak Binali Beyi görüyoruz, CHP'nin iddiası vahim bir tablo

Nursima KESKİN / ANKARA, () - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin MKYK üyesi olan kişinin grup başkanı olamayacağı yönündeki iddialarına karşılık “Bizler grup başkanı olarak Başbakanımız Binali Beyi öneriyoruz, görüyoruz. CHP'nin, grup başkanı olan kişinin MKYK üyesi olmayacağı iddiasını büyük bir vahim tablo olarak değerlendirdik. Adeta CHP'nin içerisine Sabih Kanadoğlu kaçmış durumda." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Basın Kapısında açıklamalarda bulundu. Bülent Turan AK Parti'nin 24 Mayıs Çarşamba günü kapalı grup toplantısında grup başkanı seçeceklerini bildirerek şöyle konuştu: "AK Parti olarak grup başkanımızı seçeceğiz. Bizler grup başkanı olarak Başbakanımız Binali Beyi öneriyoruz, görüyoruz. Yarınki seçimle hayata geçirmek istiyoruz. Ancak bugün CHP'nin, grup başkanı olan kişinin MKYK üyesi olmayacağı iddiasını büyük bir vahim tablo olarak değerlendirdik. Biz kampanya, referandum döneminde CHP'nin geçmişinden ders aldığını, artık hukuk ve kanun oyunlarıyla bir takım yanlış stratejilerle değil halkla yürüyeceğini bir an ümit etmiştik. Ancak bugün tekrar fabrika ayarlarına döndüğünü, kritik CHP olduğunu bir daha ifade etmek istedim. Adeta CHP'nin içerisine Sabih Kanadoğlu kaçmış durumda. Oysa çok net olarak ifade edebilirim ki grup başkanı ile grup yönetim kurulu yeleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. Grup başkanı olan kişinin aynı şekilde MKYK üyesi olmanın hiçbir mahsuru hem kanunen hem siyasi etik olarak da yoktur. Hatta güçlü grup olmasını, güçlü MKYK üyesi olmasını sağlayan bir unsurdur. Kaldı ki bu ilk defa olan bir iş değil. CHP belki bilmez ama Ahmet Türk'ün DTP Genel Başkanı iken aynı zamanda parti yönetiminde olduğunu hatırlatmak isterim. Yine aynı şekilde 2002 yılında Cumhurbaşkanımızın milletvekili olmadığı dönemde, Abdullah Gül'ün AK Parti'de başbakan ve MKYK üyesi olduğunu ifade etmek isterim. Bunun bir engel olmamasına rağmen tekrar tartışmaya açılmış olmasını klasik bir CHP ayak oyunu olarak görüyoruz, ciddiye almıyoruz." " İKTİDARA EN YAKIN PARTİ OLAN CHP'NİN KONGREMİZE KATILMAMASI KENDİ NEZAKETİYLE ALAKALIDIR" Bülent Turan, CHP'nin AK Parti 3. Olağanüstü Büyük KOngresine katılmamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "İktidara en yakın parti olan CHP'nin kongremize katılmaması kendi nezaketiyle alakalı bir şeydir. Biz davetimizi yaptık ancak davete icabet etmeyen CHP olmuştur. Makamlar, mevkiler gelir geçer ancak asgari nezaket gerekli diye düşünüyorum. Gelmemiş olmaları bizim açımızdan çok kıymetli değil çünkü biz kongremizi yaptık devam ediyoruz. Gelmiş olmaları onlar açısından şık olurdu. Çünkü en büyük parti AK Parti'den sonra CHP'dir."