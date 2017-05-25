(Görüntülü Haber) Buğday tarlasına dinamit deposu izni mahkemelik

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Saçlımüsellim Köyü yakınındaki tarım arazisine, özel bir firmanın başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 140 tonluk dinamit deposu için imar değişikliği yapılarak izin verildi. Çevredeki arazi sahipleri imar değişikliğine yönelik İdare Mahkemesi'ne iptal davası açarken, Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği de davaya müdahil olarak tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılmasına karşı çıktı. Kayseri merkezli özel bir şirket, Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Saçlımüsellim Köyü'ne 5 kilometre uzaklıkta buğday tarlaları bulunan Demircili Çiftliği Mevkii'nde 737 metrekarelik arazi kiraladı. Ardından patlayıcı madde deposu yapabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na imar değişikliği başvurusunda bulundu. Bakanlık, tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılabilmesi için 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yaparak şirketin başvurusunu onayladı. İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI Patlayıcı madde deposunun yapılması planlanan mevkide organik tarım yapan Mustafa Caniklioğlu, avukatı Önder Barlas aracılığı ile Edirne İdare Mahkemesi'ne başvurarak imar değişikliğinin iptalini istedi.. İdare Mahkemesi dosyayı inceledikten sonra bölgede keşif yapılmasına ve aralarında akdemisyen ve ziraat mühendisinin de bulunduğu 5 kişilik heyeti bilirkişi raporu hazırlamasını istedi. Şirket temsilcileri, dava açan Mustafa Canikoğlu, davaya müdahil olan Uzunköprü Çevre Gönülleri Derneği üyeleri ve Edirne İdare Mahkemesi heyeti, patlayıcı madde deposu yapılması planlanan arazide keşif yaptı. DOĞA MANZARASI HAYALİNE, PATALYICI DEPOSU YAPILACAK Bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaparken, bitişik arazilerin sahibi Prof.Dr. Mustafa Caniklioğlu, bir çiftlik kurarak doğa manzarası izleme hayaline karşılık patlayıcı madde deposu yapılacağı için çok üzgün olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Patlayıcı madde deposu konusunu yaklaşık 1 yıl önce duyduk. Yerel yöneticilerden kime gittiysem, 'böyle bir yerde patlayıcı madde deposu olur mu?' denildi. Biz de biraz gevşedik tabii ki, peşini bıraktık. Firma ticari gaye ile herhalde toprak reformundan bir gedikle burada böyle bir iş yaptı. Benim Trakya'da bir çiftlik kurma hayalim vardı. Şuan bin dönümün üzerinde bir arazim var ve hayalimi gerçekleştirmek için çalışmalarıma devam ediyorum. Karşı tepeye bir ev yapıp oradan doğa manzarası göreceğim derken, patlayıcı manzarası görmek insanı tezat bir şekilde sinirlendiriyor. Bizim yapabileceğimiz şey hukuki olarak dava açtık, sonucunu takip edeceğiz. Ben depodan sonra arkası gelir diye endişe ediyorum. Sonrasında bir patlayıcı madde fabrikası açılır, üretim olursa etrafına bir şeyler kurulur. Burası tarım arazisi, böyle kalsın istiyoruz." DOĞA VE YASAYA AYKIRI Davaya müdahil Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi avukat Bülent Kaçar da tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılmasına karşı çıktıklarını belirterek şunları söyledi: "Verimli tarım topraklarına kurulmak istenen patlayıcı madde deposu, ileri de bir üretim merkezi haline gelebileceği gibi, Çakmak Barajı sulama sahası içerisinde. Bu bölge binlerce dönüm buğday, özel orman ve bahçeleriyle ünlü bir bölge. Buralarda ana fonksiyon tarımsal faaliyetlerdir, burada herhangi bir sanayi faaliyeti asla yapılamaz. Patlayıcı madde depolarının sayısını ve miktarlarını düşürerek kanuna karşı bir takım değişiklikler yaptıklarını iddia ederek 737 metrekarelik bir parselde 140 tonluk patlayıcı madde depolanması, bölge güvenliği, tarımı hayvancılığı için doğaya, yasaya aykırıdır." "TARIM VE ÇEVREYE ZARARIMIZ YOK" Bölgeye 140 tonluk dinamit deposu kurmak isteyen şirketin avukatı Celil Altıntaş ise 3 yıllık çalışması sonucu yerin tespit edilerek 28 resmi kurumdan izin alındığını söyledi. Depoculuk faaliyeti dışında şirketin herhangi bir patlayıcı madde üretimi planlaması olmadığını anlatan Altıntaş, "740 metrekarelik alanı tel örgü içerisine alacağız. Tüm arazi tarım arazisi olarak kalacak. Burada sadece 4 depo ve 1 idari bina olacak, başka bir şey yapılmayacak. Depolar arası 82 metre mesafede tarıma, çevreye en ufak bir zararımız yok. Elektrik dahil olmayacak bir depolama olacak" diye konuştu. TAŞ OCAKLARINA DİNAMİT SAĞLAYACAK Edirne İdare Mahkemesi heyetinin incelemesi ardından 5 kişilik bilirkişi heyetine rapor hazırlanması için 60 günlük süre verildi. Şirketin yapmak istediği depolarda bölgedeki taş ocaklarına, maden ocaklarına, karayolları yol çalışmalarında kullanılmak üzere dinamit satacağı belirtildi.