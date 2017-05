(Görüntülü Haber) Buca'da endişeli bekleyiş

Muğla-Marmaris karayolunda kontrolden çıkarak alt yola düşen midibüsün hareket ettiği İzmir'in Buca İlçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki, Yaylacık Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği önünde hareketlilik yaşanıyor.



Kazada kimlerin öldüğünü öğrenmek için dernek binasına gelen kazazedelerin yakınları, büyük üzüntü yaşıyor. Buca Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasında da ailelere kazayla ilgili bilgilendirme yapılıyor. Kaymakamlıktaki kriz masasında Kaymakam Fecri Fikret Çelik, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve ilgili birimlerin temsilcileri bulunuyor.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Yaylacık'taki derneğe giderek burada toplanan vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti. Vali Ayyıldız, Dernek Başkanı Ali Kara'dan, kendilerine bilgi almaya gelen vatandaşları Kaymakamlıktaki kriz masasına yönlendirmelerini istedi. Muğla Valisi ile görüştüğünü, gerekli işlemler için her türlü organizasyonu birlikte yapacaklarını belirten Vali Ayyıldız, "Her türlü hazırlığı yapıyoruz. İhtiyaçlarınızı bize bildirin. Her türlü bilgiyi de biz vereceğiz" dedi.



Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina da Yaylacık Mahallesi'nde daha önce de turlar düzenleyen bir kadının girişimiyle bir araya gelenlerin, 2 midibüsle sabah yola çıktığını söyledi. Piriştina, "Vatandaşlar endişe içinde yakınlarından haber almaya çalışıyor. Bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Midibüste kimlerin bulunduğunu öğrenme çabası içindeyiz. Başımız sağ olsun" dedi.