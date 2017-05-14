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(Görüntülü Haber) Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı toprağa verildi (3)

KOCAOĞLU ZİYARET ETTİ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina ile acılı aileret taziye ziyaretinde bulundu. Kocaoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çoğunluğu...

KOCAOĞLU ZİYARET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina ile acılı aileret taziye ziyaretinde bulundu. Kocaoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çoğunluğu Buca’dan olan kadınlarımız, çocuklarımız, Anneler Günü etkinliği çerçevesinde Marmaris’e gidip bir gezi yapmak istiyorlar ama maalesef Muğla’yı geçtikten sonra Sakar’da, henüz belli olmayan nedenlerle, büyük ihtimal fren patlaması nedeniyle araç uçuruma yuvarlanıyor. 24 kardeşimiz vefat ediyor, 10 yaralımız var. İkisinin çok ağır olduğu bilgisini aldık. Hepimiz üzüntülüyüz. Çok büyük bir kayıp. Çok büyük bir facia. Yaraları sarmaktan, sabır etmekten ve hayatını kaybeden hemşehrilerimizin yakınlarına destek olmaktan başka çaremiz yok. Hepimizin başı sağolsun. Nur içinde yatsınlar. Yakınlarına sabır diliyoruz."
 

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