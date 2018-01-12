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(Görüntülü Haber) Bu yıl da güvercinleri yalnız bırakmadılar

ERZURUM'un Oltu ilçesinde oturan Ahmet Gözütok, Hüseyin Taşdemir ile Ömer Kesik, kış aylarında her sabah aktardan aldıkları 40 kilo buğdayı Atatürk Anıtının bulunduğu Hükümet Meydanı'nda güvercinlere veriyor. Bitki örtüsünün...

ERZURUM'un Oltu ilçesinde oturan Ahmet Gözütok, Hüseyin Taşdemir ile Ömer Kesik, kış aylarında her sabah aktardan aldıkları 40 kilo buğdayı Atatürk Anıtının bulunduğu Hükümet Meydanı'nda güvercinlere veriyor.

Bitki örtüsünün karla kaplandığı, dondurucu soğukların yaşandığı kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yıllardır sahip çıkan üç arkadaş, bu kış da geleneği sürdürdü. Bağ-Kur emeklisi olup, şehirlerarası terminalde bir firmanın yazıhanesini işleten Ömer Kesik, bir maaşı ile aldığı 1,5 ton buğdayı kış boyu güvercinlere veriyor. Çalıştığı oto garın çevresindeki güvercinlere her gün 20 kilo yem bırakan Kesik, "Yıllardır her yıl bir maaşımı buğdaya veririm. O buğdayı da kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere veririm. Onlarla çok güzel bir dostluğumuz var. Hayatta olduğum sürece onlara bakmaya devam edeceğim. İlçede benimle birlikte iki arkadaş daha güvercinlere yem veriyor. Bu de beni sevindiriyor. İnşallah sayımız daha çok artar" diye konuştu.

İlçede Atatürk Anıtı'nın bulunduğu hükümet meydanındaki güvercinleri besleyen ayakkabıcı Hüseyin Taşdemir ile bakkal dükkanı bulunan Ahmet Güzütok, aktardan her sabah 20 lira karşılığında aldıkları 15 kilo yemi güvercinlere veriyor. Güvercinlere yem verirken muhteşem bir duygu yaşadıklarını söyleyen Ahmet Gözütok, "Kış olunca her tarafla karla kaplanıyor ve güvercinler yiyecek bulamıyorlar. Her yıl güvercinleri besliyoruz. Onlara yem vermek bizi mutlu ediyor. Özellikle kış aylarında doğamızın bir parçası olan hayvanları unutmayalım" dedi.
 

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