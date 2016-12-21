(Görüntülü Haber) Bu öğrenciler denizi koruyacak

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () MERSİN Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile sürdürülen 'Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum' eğitimi alan ilköğretim öğrencilere sertifikaları verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz beraberinde, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir ve Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bayrakdar ile birlikte Erdemli İlçesi'nde bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Doç.Dr.Barış Salihoğlu ve proje yürütücüsü Prof.Dr.Ahmet Kıdeyş ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü 'Mersin kıyılarında iklim değişikliğinin ve bunun deniz kaplumbağaları üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve elde edilen bilgilerin orta eğitim çocuklarına aktarılması projesi' hakkında Kocamaz'a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Enstitü Müdürü Salihoğlu, çevre bilinci olan gelecek nesiller için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi desteğiyle geçtiğimiz ekim ayında sona eren 1 yıllık 'Mersin Körfezi Oşinografik/Kirlilik İzleme Projesi' kapsamında Mersin Körfezi'ndeki seviyeleri ölçüldü. Ayrıca 2016 yılı boyunca denizde ve bazı kıyılarda zararlı denizanası gözlemleri, 9 plajda çöplerin analizi yapıldı" dedi. Eğitim amaçlı projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Salihoğlu şunları söyledi: "Mersin kıyılarında iklim değişikliğinin ve bunun deniz kaplumbağaları üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve elde edilen bilgilerin orta eğitim çocuklarına aktarılması projesi başlıklı ikinci proje kapsamında ise Limonlu ve Kocahasanlı sahillerinde 2016 yazında kaplumbağa çıkışları ve yuva başarılarına dair veriler toplandı. Deniz kumu sıcaklıkları ölçülerek bunun kaplumbağalar üzerine olası etkileri araştırıldı. Bunların yanında okulların açıldığı Eylül 2016'dan beri, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Mersin'deki çeşitli ilköğretim kurumlarından enstitüye getirilen 300 kişiden oluşan 6-7'nci sınıf öğrenciye 'Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum' uygulamalı deniz bilimleri eğitimi verildi." Belediye Başkanı Kocamaz ise yapılan çalışmaların önümüzdeki aylarda Mersin il ölçeğinde düzenlenecek bir sempozyum ile ilgili kurumlara ve vatandaşlara duyurulmasının önemli olacağını söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Kocamaz ve Enstitü Müdürü Salihoğlu, belediye ve üniversite olarak vatandaşın yararına olan bu projeleri nehirlerden gelen kirleticilerin de dahil edecek şekilde genişleterek devam ettirilmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Programın ardından 'Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum' projesi kapsamında eğitim alan öğrencilere sertifikaları verildi.