(Görüntülü Haber) Bu merdivendeki her basamakta harcanan kalori yazıyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurumda çalışan personelin merdiven kullanma alışkanlığını kazanması için 'Sağlığınız için merdiveni seçin' sloganıyla bir uygulama başlatıldı. 4 katlı kurum binasının merdivenleri her basamağın çıkılmasıyla harcanacak kalori miktarı yazıldı. Uygulama çalışanlar tarafından da ilgi gördü. Samsun'da İlk Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, hareketli yaşamı özendirmek, obezite ile mücadele etmek amacıyla yaklaşık 15 gün önce yeni bir uygulama başlatıldı. Kurumda çalışan personelin merdiven kullanma alışkınlığının artırılması hedefiyle 4 katlı binadaki merdivenin her basamağının çıkılmasıyla ortalama 0,3 kalori yakılacağı belirlenerek çıkılan basamak sayısı sonunda ne kadar kalori yakıldığı basamaklara yazıldı. Ayrıca asansörlerin yanına uygulamanın da sloganı olan 'Sağlığınız için merdiveni seçin' yazan tabelalar asıldı. Yaklaşık 350 kişinin çalıştığı binada başlatılan uygulama kısa sürede olumlu geri dönüş sağladı. Uygulama ile ilgili bilgi veren İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu, "Çalışanlarımızın gün içinde daha aktif olmalarını sağlamak ve asansör kullanma alışkanlığından vazgeçmelerini amaçlayarak 'Sağlığınız için merdiveni seçin' sloganıyla bir uygulama başlattık. Müdürlük binamızda bulunan merdiven basamaklarının her adımında yaklaşık olarak harcayacakları kalori miktarını yazdık ve asansör kapısının yanına da uyarıcı tabela astık. Başlattığımız bu uygulama ile çalışanlarımız merdiven kullanma davranışlarının tüm yaşamları boyunca sürdürecekleri bir alışkanlık haline dönüşmelerini sağlamayı istedik. Bu binada özellikle kendi çalışanlarımızda bir farkındalık oluşturmak istedik. Arkadaşlarımızdan bir teveccüh gördük. Mümkün oldukça asansörü kullanmamaya çalışıyorlar. Merdivenlerde 70 basamak var ve ortalama 20 kalori yakılmış oluyor. Tabi kişinin kilosuna göre bu rakam daha artabilir. Günde 45 basamak merdiven çıkması yılda 2 kilogram yağ yaktığını gösteriyor aslında. Yine her gün 10 bin adım atarak yürümelerini istiyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Halk sağlığı olarak ana hedefimiz bu tip aktiviteleri yaşantımızda uygulayabilmek. Mutlaka merdivenleri kullanmalıyız. Toplu taşıma araçları kullanılırken varılacak yerden bir durak önce inip yürünebilir. Yine özel araç gidilecek yerden uzak bir yere park edilip varılacak yere yürüyerek gidilebilir. Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanılabilir. Bu tür davranışlarla günlük fiziksel aktiviteler artırılabilir. Hareketli yaşamla birlikte bireyse yağ yakımı ve kas kütlesi artar. Çocuk ve gençlerde büyüme hormonu salgısı uyarılır. Kemik erimesi gecikir. Kanser, kalp şeker hastalığı gibi hastalıkların oluşum riskini yaklaşık yüzde 20-40 civarında azaltır."