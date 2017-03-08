(Görüntülü Haber) Bu kez kadınlar sahadaydı

Nilüfer DEMİR- Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen etkinlikte, çocukları bir spor okulunda eğitim gören anneler, futbol oynadı. Çocuklarıysa annelerini tribünden izleyerek tezahürat yaptı. Göztepe Bodrum Futbol Okulu tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde, Sporium Tesislerinde futbol etkinliği düzenlendi. "Kadınlar sahaya, eşler ve çocuklar tribüne" sloganıyla düzenlenen etkinlik ilgi çekti. Tribünden etkinliği izleyen çocuklar anneleri için tezahürat yaptı. Etkinlik kapsamında anneler, ilk olarak tabata eğitmeni Mutlu Karademir ile birlikte halı saha maçı öncesinde ısınma hareketleri yaptı. Ardından 18 anne, futbol maçı için saha da kaldı ve 9'ar kişilik 'Nevresim' ve 'Çatal-Bıçak' takımları oluşturuldu. 10'ar dakikalık 2 devre halinde maç yapan kadınlar, 2-2 berabere kaldı. Daha önce futbol oynamayan kadınların, futbol topunun peşinde koştururken verdiği mücadele ilginç görüntüler oluşturdu. Anneler, oldukça eğlenceli bir etkinlik olduğunu ve bu tarz etkinliklerin tekrarlanmasını istedi. Göztepe Bodrum Futbol Okulu Sorumlusu Emrah Çatak, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okulumuzda eğitim gören çocuklarımızın anneleri için faklı bir etkinlik gerçekleştirdik. Anneler, futbol oynarlarken çocuklar gibi eğlendi. Çocukları ve eşleri de, tribünden tezahürat yapıp taktik verdi. Amacımız onların eğlenmelerini sağlamaktı. Umarız başarmışızdır. Bu etkinleri tekrarlayacağız" dedi.