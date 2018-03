(Görüntülü Haber) Bu kahvede oyun yok, saz ve türkü var

BURSA'da, her türlü masa oyununun yasak olduğu, müşterilerin kendi aralarında konuşmasına bile müsaade edilmediği 63 yıllık Aşıklar Kahvesi'nde sadece saz çalınıp, türkü söyleniyor. Merkez Osmangazi ilçesi tarihi Köylü Pazarı'ndaki Aşıklar Kahvesi, bilinen tüm kahvelerin aksine sadece saz çalıp türkü söyleyenlere ve dinleyenlere ev sahipliği yapıyor. Siyaset konuşmanın, futbol tartışmalarının, hatta kendi arkadaş grubu içerisinde sohbet etmenin dahi kabul edilmediği kahvede, her türlü masa oyunu da yasak. Müşteriler, saz çalıp, türkü söyleyenlerin etrafında toplanıyor. Aynı anda yaklaşık 40 kişinin ağırlandığı Aşıklar Kahvesi'nde, ziyaretçiler içeride yer bulabilmek için dışarıda sıra bekliyor. 'BURASI MEŞK YERİ' Aşıklar Kahvesi'ni, babası Mehmet Ali Güneş'in 1955 yılında açtığını belirten işletmeci Muhsin Güneş, kıraathanenin 'meşk yeri' olduğunu söyledi. Güneş, "Sazı, sözü, Türk Sanat Müziğini sevenler, bunlara gönül verenler hep buradadır. Burada kimisi çalıp söylemeyi, kimisi dinlemeyi sever. Sürekli birileri saz çalar, çalan gider, yerine başkası gelir, bizden daha iyi çalan olduğunda da sazımızı teslim ederiz. Burada her zaman büyüklerimize öncelik veririz. Aşıklar Kahvesi yıllardır böyle geldi, böyle de gidiyor. Burada saz sustuğu zaman ya siyaset kavgası başlar ya futbol kavgası başlar. Herkes teknik direktördür, herkes siyaseti bir partinin genel başkanından daha iyi bilir" dedi. 'SAZ HİÇ SUSMAZ' Tartışmaların önüne geçmek için babası Mehmet Ali Güneş tarafından saz kültürünün geliştirildiğini söyleyen Muhsin Güneş, kıraathanenin açık olduğu sürece sazın hiç susmadığına dikkat çekti. Güneş, "Burada iki kişinin yan yana gelip konuşmasına müsaade etmeyiz. Bizim için burada önemli olan saz ve sözdür. Bu kahvede oyun da oynanmaz. Oyunlar nihayetinde ya bir münakaşaya, ya da bir kavgaya varıyor. Bu sebeplerle öğle saatlerinde çalmaya başlıyoruz kapatana kadar devam ediyoruz. Sadece ezan okunurken dururuz" şeklinde konuştu. 'MÜZİKTEN KÖTÜLÜK ÇIKMAZ' Aşıklar Kahvesi'nin yıllardır gencinden yaşlısına pek çok kesimin ilgisini çektiğini söyleyen Güneş, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kaldıklarının, yoğun mesailerinden yorulanların burada dinlendiğinin altını çizdi. Eski politikacılardan, bilim insanlarına kadar pek çok farklı kesimlerden ziyaretçileri ağırladıklarını belirten Güneş, "Bugün gençler buraya geldiği zaman biz mutlu oluyoruz. Buraya gelmeseler ya kahvede oyun oynayacaklar kumar olacak, ya bir barda bira içecekler ya da kötü çevrede ise çeşitli uyuşturuculara sürüklenecekler. Biz burada gençlerin hangi müzik aleti olursa olsun, bir müzik aleti ile uğraşmasını da sağlıyoruz. Müzikten kötülük çıkmaz. Her kesimden insanlar yoldan geçerken kapının önünde sazı sözü duyuyor, oturmaya yer olmadığı zaman ayakta gelip 'Bir çay içeyim iki türkü dinleyeyim' diyorlar, burada dinleniyorlar. Profesörler, bilim adamları, eski devlet adamları, politikacılar dahi buraya gelip türkü dinliyor" dedi.