(Görüntülü Haber) Bu imam farklı (Yeniden)

Sait KUZU/SALIPAZARI(Samsun), () - SAMSUN'un Salıpazarı ilçesi Menderes Cami'nde imam 51 yaşındaki İsa Düdükçü, mesleğinin yanı sıra ahşap maketler yapıyor, bisiklet sürüyor ve maratonlara katılıyor. Salıpazarı ilçesinde görevli evli ve 3 çocuk babası imam İsa Düdükçü, mesleğinin yanı sıra spor ve el becerilerine olan yatkınlığıyla da dikkat çekiyor. 30 yıldan bu yana imam Düdükçü, ahşaptan yaptığı maketlerle camiye gelen cemaatin de ilgisini çekiyor. Aynı zamanda bisiklete binen ve maraton koşan imam, sosyalliğiyle de herkese örnek oluyor. Ahşap maketlere ilgisinin ilkokul yıllarında başladığını dile getiren İsa Düdükçü, şöyle dedi: "O zamanlar da bugün olan teknik aletlerimiz olmadığı için çakı bıçaklarıyla yapıyordum. Okul arkadaşlarıma ve mahalledeki çocuklara şimdiki çocukların bilmediği ahşaptan arabalar yapıyordum. İmamlığa başladığım dönemde de sporla uğraştım ama yaşadığım köyler yüksek yerlerde olduğu için spor yapmaya elverişli değildi. Maket yapma zamanım ve imkanım oluyordu. Bulunduğumuz köyde ahşap evlerin olduğu yerler vardı. İlk önce ahşap ev maketi ile daha sonra gemi maketi derken bu işi geliştirdim. Henüz çok ilerlemiş bir durumda değilim ama elimden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Yaptığım ahşap maketleri ile zaman zaman halk eğitimin sergilerine ve yarışmalara katıldım. Türkiye’nin farklı yerlerinde, Ankara, İstanbul gibi yerlerde yaptığım ahşaplarla sergilere katıldım. İlçemize gelen bürokratlara, kaymakamlara, belediye başkanlarına, bakanlara hediyeler yapıyorum." Sporla da ilgili olduğunu söyleyen İsa Düdükçü, bisiklet topluluğu ile Rize'nin Ayder Yaylası’na kadar bisikletle yol kat ettiklerini belirterek, Salıpazarı Bisikletçiler Topluluğu'nu (SALBİT) kurduklarını anlattı. Düdükçü, şöyle dedi: "Samsun’da da Eko-Bik (ekolojik bisiklet) diye bir topluluğumuz var. Eko-Bik'i daha sonra dernek haline getirdik. Eko-Bik ile şehir içi ve şehir dışı etkinliklere katılıyoruz. Bisiklet turları, park ve bahçe düzenlemelerinde ki bisiklet yolları yapımı, kadın hakları, hayvan hakları bu gibi etkinliklerde aktif rol alıyoruz. En son Eko-Bik ile Samsun’dan Rize Ayder Yaylası’na bisikletlerimiz ile 680 kilometre yol kat ettik. Kendiliğinde oluşan bitki tohumları için derneğimiz adına bir proje oluşturduk. İlkadım Belediyesi bizi destekledi." Çevre il ve ilçelerde ki tarım kredi kooperatiflerini ziyaret ettiklerini kaydeden imam şöyle devam etti: "Ordu ve Giresun üniversiteleri ile görüşme yaptık. Bu tohumun gelecek zamanda çok faydalı olabileceğini belirttik. Bu projeye farkındalık yaratmak için de bu yolu bisiklet ile kat ettik. Gittiğimiz yerlerde çadırlarda kaldık. Diğer insanların ilgisini çekmek istedik 'Bu insanlar bisiklet ile geziyor neden çadırlarda kalıyor?' demelerini istedik. Rize’de çay fabrikalarına gittik ekolojik çayın nasıl yapıldığını gözlemledik. Ordu üniversitesi rektörü ile görüştük onlara bu tohumun okullarda da öğretilmesini istedik. Kanaatimce de amacımıza ulaştık.” VODAFONE İSTANBUL MARATONU’NA KATILDI Bisikletçilik ve ahşap maketçiliğinin yanı sıra atletizmle de yakından ilgili olduğunu ifade eden Menderes Camii imamı İsa Düdükçü, maratonlara katıldığını dile getirerek, şunları söyledi: "Son 4 yıldır atletizmde Vodafone İstanbul Maratonu’na katılıyorum. Geçen sene Antalya Maratonu’na katıldım. Bu sene de maratona katılabilmek için çalışmalara, antrenmanlara başlayacağım. Bu işlere çocuklarım da meraklı. Bu yıl İstanbul Maratonu’nu oğlumla beraber koştuk. Eğer zamanım ve imkanım el verirse diğer maratonlara da katılmak isterim. Artık 50 yaşımı aştığım için her maratona gidemiyorum."