(Görüntülü Haber) Bu da 'paslanmış boru sergisi'

rmin UÇTU / MANİSA,() Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kentin 17 ilçesindeki içme suyu depolarından ve hatlardan çıkarılan boruları sergiledi. Paslanmış boruların ve su depolarından çıkarılan orak gibi birçok ilginç malzemenin yer aldığı sergi büyük ilgi çekti. Manisa'da içme suyu depoları ve borularının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilmeden önceki hali Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başladı. Paslanmış boru sergisinde kentin 17 ilçesinden getirilen boru ve çeşitli malzemelerin hali görenleri şaşırttı. Bazı borular tamamen ağaçlarla kaplanmışken, bazıları da küften tamamen yok olmuş duruma geldi. Su depolarından çıkan orak da sergiyi gezen vatandaşlara 'Bu kadar olmaz' dedirtti. Sergiyi inceleyen Manisalılar, yıllardır paslanmış borulardan su içtiklerini belirterek, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. BAŞKAN, "VAH VAH" DİYEREK TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ Sergiyi gezen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP'li Cengiz Ergün paslı boruları görünce "Vah vah" diyerek, tepkisini dile getirdi. Boruları dikkatle inceleyen Cengiz Ergün, kentin büyükşehir olmadan önce paslanmış borulardan su içtiğine dikkat çekti. MHP'li Başkan Ergün, 476 su deposunu yenilediklerini ve içme suyu altyapılarını da tek tek yaptıklarını söyledi. Ergün, "Söze gerek yok. Bu depolar Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulduktan sonra yenilenmeye başladı. Bu su depolarının yürekler acısı halini gördüğümüz zaman insanların sağlıklı su içebilmesi için çalışmalara 3 yıl önce başladık. Bazı depoları sıfırdan yeniledik. Bina ömrünü yitirenler için yeniden bina yaptık. 476 su deposunu yeniledik. 1080 mahallemiz var. İnsanların klorlanmış, sağlıklı su içmesi için çalışıyoruz. Otomatik klorlama sistemi de devreye girecek. Yıllardır, Özel İdare kapsamındayken bunlar geçiştirilmiş. Bu borular 30-40 sene öncesinde yapılmış. Biz yeni altyapı sistemleri döşeyerek gereğini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların sağlığının korunması ve çevre bizim birinci önceliğimiz" diye konuştu. Serginin 3 gün boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde açık kalacağı belirtilirken, MASKİ binasında ve 17 ilçede de sergileneceği bildirildi.