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(Görüntülü Haber) Bu da infaz koruma memurluğu için boy ile kilo standartı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA () - BURSA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan 84 uzman çavuş, infaz koruma memuru olmak için başvuruda bulundu. Adalet Bakanlığı tarafından Bursa'da bulunan cezaevilerinde sözleşmeli olarak görev yapacak...

Halil ÖZÇOBAN/BURSA () - BURSA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan 84 uzman çavuş, infaz koruma memuru olmak için başvuruda bulundu. Adalet Bakanlığı tarafından Bursa'da bulunan cezaevilerinde sözleşmeli olarak görev yapacak 50 infaz koruma memuru için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken ayrılan Uzman Çavuşlar için çağrı yapıldı. Toplam 84 kişinin müracaat ettiği elemeler için adaylar boy ile kilo testine tabi tutuldu. Adliye Konferans Salonu'nda gerçekleşen boy ve kilo ölçümün, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ali Rıza Bir, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin ve Hakim Mehmet Özyalçın'ın oluşturduğu komisyonun karşısında yapıldı. Sıra ile içeri alınan ve hassas tartı ile kiloları ve boyları ölçülen adayların, boyları ile ile kiloları arasında 13 kilodan fazla 17 kilodan az olmama koşulu arandı. Buna göre 1.70 metre boyundaki bir kişinin kilo aralığı 53 ile 83 arasında olacak. Yetkililer, bunlar arasında en ideal ölçülere sahip olan 50 adayın güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra atanacağını açıkladı. Yetkililer, aranan ölçülerde 50 kişinin bulunamaması halinde yeniden başvuru açacaklarını söylediler.

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