(Görüntülü Haber) Bu börek için lezzet avcıları kuyruğa giriyor

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - Adana'da 48 yıl önceki kalite ve tadını hiç değiştirmeyen 'Börekçi Levent' lezzet avcılarının uğrak yeri oldu. İlk günkü gibi hala seyyar tablada satış yapan Levent Tamtürk, yapımını babasından öğrendiği su böreklerini sabah saat 05.00'de başlayarak 10.00'a kadar tüketiyor. Merkez Yüreğir İlçesi Süleyman Vahit caddesindeki seyyar tezgâhın ününün tüm Türkiye'ye yayılması, tanınmış gurmelerin yazıları ve sosyal medyadaki anlatımlarla başka kentlerdeki lezzet tutkunları da Adana'ya ayak bastığında bu börekçiyi arayıp buluyor. Tarifini sır gibi sakladığı su böreğinin nasıl yapıldığını kimseye anlatmayan Levent Tamtürk, böreğin yufkasını kendi elleri ile açıp kaşar ve tereyağını özel olarak seçtiğini, sevgi ile işini yaptığı söyledi. Son olarak İzmir'den 06.00 uçağı ile Adana'ya gelen 5 kişilik 'Gurmeler Yolda' grubu, sosyal medyada gördükleri su böreğini tadabilmek için uzun süre kuyrukta bekleyip adını duydukları börek ile tanıştıklarında, "Herşeye değdi" diye konuştu.