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(Görüntülü Haber) Bozcaada Akvaryum Koyu'nda ikinci kapı krizi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’nda 3 yıl aradan sonra yine kapı krizi yaşandı. Dün, tatile geldiği ilçede denize girmek için Akvaryum Koyu plajına gelen bir anne ve çocuğu, arazi sahipleri tarafından koya...

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’nda 3 yıl aradan sonra yine kapı krizi yaşandı. Dün, tatile geldiği ilçede denize girmek için Akvaryum Koyu plajına gelen bir anne ve çocuğu, arazi sahipleri tarafından koya giden kapının kilitlenmesi nedeniyle içeride otomobilleriyle mahsur kaldı. Koyun girişine gelen baba, kapının kilidini keser ile kırarak eşi ve çocuğunu kurtardı. Bozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatılmıştı. Denize girmek için gelen turistler kapalı kapıyı görünce büyük şok yaşamıştı. Akvaryum Koyu’na ulaşımın sağlandığı tek yolda 3 yıl önce yaşanan kapı krizi dün bir kez daha tekrarlandı. Bir anne ve çocuğu ile birkaç kişi, denize girmek için Akvaryum Koyu plajına gitti. Öğleden sonra ise koya ulaşımın sağlandığı tek yolun kapısı, arazi sahipleri tarafından kapatıldı. Denize girdikten sonra oteline gitmek için otomobiliyle dönüşe geçen anne ve çocuğu, kapının kilitli olduğunu gördü. Çocuğuyla birlikte koydan çıkamayan kadın, durumu telefon ile eşine anlattı. Koyun girişine gelen baba, eşini ve çocuğunu demir kapının kilidini keserle kırarak kurtardı. İsminin açıklanmasını istemeyen anne, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz yıllardır Bozcaada'ya tatile geliriz. Özellikle kalabalık nedeniyle bahar aylarını seçiyoruz. Ancak, Bozcaada'da ilk defa böyle bir şey yaşadık. Bugün öğle koya gittiğimizde kapı kapalı değildi. Ancak dönüşte kapının üzerimize kapandığını görünce çok şaşırdık. Arazinin sahibi olabilir. Ancak koylar yasal olarak da halkındır. Bakanlığın ya da konuyla ilgili yetkililerin halkın koydan yararlanabilmesi için bir çözüm bulmaları gerekiyor" dedi. 'NİYE KAPATILDIĞI KONUSUNDA BİLGİMİZ YOK' Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, konuya dair bir bilgileri olmadığını belirterek, "Şahsın kendi özel arazisi. Bazen açıyor, bazen kapatıyor. Biz de anlamıyoruz. Bizim kapatacağına dair de bir bilgimiz yoktu. O yol aslında kadastro bir yol değil. Kendi arazisinin içinden geçen 5'te 3'ünü bir taraftan, 5'te 2’sini bir taraftan bırakan bir yol. Ama şöyle de bir şey var; bu yol da yıllardır kullanılan bir yol sonuçta. Niye kapattığı konusunda da bir bilgimiz yok açıkçası" diye konuştu. 'BU YAZ ARAÇ GİRİŞİ OLMAYACAK' ​Akvaryum Koyu'na giden tek yoldaki arazinin sahiplerinden Naci Erdoğan, "Bu yaz Akvaryum'a araç girmeyecek, sadece insan girecek. Sebebi ise yine moloz döktüler oraya. İkincisi ise biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mahkemeliğiz şu anda. Birinci derece sit alanına girmekten dolayı. Bekliyorduk zaten. Birileri bu yolu kim açtı diye şikâyette bulunmuş, hem belediyeye hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne. İl Müdürlüğü de sanki yolu biz açmışız gibi bize dava açtı. Şimdi bizi mahkemeye verdiler. İyi niyet de yaramıyor insanlara. Bir de birkaç kişi belediyeye dilekçe vererek Akvaryum Koyu'na giden yolun yapılmasını talep etmişler. Belediye de demiş ki, ‘O yol bize ait değil, şahsa ait. Biz bir şey yapamayız.’ Belediyeden bu konu hakkında beni aradıklarında zaten yolu kapatacağımı söylemiştim. Ben iyi niyetli davranıyorum. Arazi benim ama araçlar girmeyecek" dedi.

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