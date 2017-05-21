(Görüntülü Haber) Bozcaada 3 günlük tatilde dolup taştı

ÇANAKKALE'nin kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, cuma günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesi sonucu 3 güne çıkan tatil süresince büyük yoğunluk oldu. Konaklama tesisleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'dan yana kullandı. Bozcaada, hafta sonunun 1 Mayıs ile birleştiği 3 günlük tatil ardından, bu kez de hafta sonunun 19 Mayıs ile birleştiği 3 günlük tatilde sezonun en kalabalık günlerini yaşadı. Ada'ya akın eden tatilciler Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'nin önlem alarak 3 feribot ile aralıksız sefer yapması nedeniyle geçmiş yıllardaki eziyet ile karşılaşmadı. Feribot seferlerinin sayısının artması, Ada'ya konaklamak için gelenlerin yanı sıra günübirlik gelmeyi tercih eden vatandaşların da ulaşımını kolaylaştırdı. Ulaşımdaki bu rahatlık Ada'da 3 gün süresince büyük bir hareketliliğin yaşanmasına katkı verdi. Bozcaada'ya gelenler, Türk ve Rum kültürünün harmanlandığı tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri doyasıya yaşadı. Denize girmeyi tercih edenler Ada'nın bakir koylarına akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Ayazma Plajı dolup taştı. Ancak yaz aylarındaki bunaltıcı sıcak havalarda dahi deniz suyunun buz gibi olduğu Ayazma Koyu'nda, henüz havaların serin olması ve deniz suyunun tam olarak ısınmaması nedeniyle bu kez denize girebilmek cesaret istedi. Bu cesareti kendinde bulanlar deniz suyunun soğuk olmasına aldırış etmeden kendilerini Kuzey Ege'nin buz gibi sularına bıraktı. Denize giremeyenler ise sahildeki yüzlerce şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. RESTORANLARDA YER YOK Tatilciler, denizden arda kalan zamanlarda ise Bozcaada Kalesi'ni gezdi. Kilisenin de bulunduğu Rum Mahallesi'nin dar sokaklarında yürüyüş yapanlar farklı mimarileri ile dikkat çeken Rum evlerini inceledi ve sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşamları tatilcilere Bozcaada'nın sahillerinde avlanan deniz ürünleriyle zenginleştirilen menüler sunan restoranlar dolup taştı. Rezervasyon yaptırmayan birçok kişi akşam yemeği için restoranlarda yer bulmakta zorlandı. Müzikli eğlence yerleri ise gündüz denizin tadını çıkaranların akşamları uğrak yeri oldu. Geç saatlere kadar eğlenceler devam etti. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, nisan ayının son günlerinde başlayan yoğunluğun ardından düzenlenen koşu maratonu ve şimdi de hafta sonunun 19 Mayıs ile birleştiği 3 günlük tatilde devam etmesinden dolayı tüm işletmeciler olarak mutlu olduklarını söyledi. Diler, yaşanan yoğunluğun Ramazan ayı içinde de devam etmesini diledi.