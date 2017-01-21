(Görüntülü Haber) Bozburun'da tanrıça heykeli bulundu
21 Ocak 2017 Cumartesi 12:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Gençler organ bağışına pozitif yaklaşıyor...
- 2(Görüntülü Haber) Kocaeli'nde kafatasını...
- 3Kocaeli'nde kafatasını açmadan beyin...
- 4Uzmandan karne uyarısı: Karne, başarının...
- 5(Görüntülü Haber) Her İlaç Aynı Zamanda...
- 6Klinik Biyokimya Uzmanı Abdullah Olgun:...
- 7Prof. Dr. Esen: Gribi taklit eden virüsler...
- 8Facebook'taki paylaşımdan etkilenip,...
- 9(Görüntülü Haber) Kürtaj sırasında...
- 10(Görüntülü Haber) 2- Facebook'taki...
- 1Beyzanur'un eğitim azmi
- 2Eğitim bütçesi 14 yılda 12'ye katlandı
- 3(Görüntülü Haber) Cam kemik kardeşlerin...
- 4Koç Üniversitesi Sosyal Girişimcilere...
- 5(Görüntülü Haber) Evde eğitim gören...
- 6Cam kemik kardeşlerin karne sevinci
- 7(Görüntülü Haber) Memur-Sen Genel Başkanı...
- 8(Görüntülü Haber) Liseli Ahmet, karne...
- 9(Görüntülü Haber) Burdur'da öğrenciler...
- 10Evde eğitim gören Yunus Emre, 'Teşekkür'...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta polise...
- 2(Görüntülü Haber) Şırnak'ta,...
- 3Çocuk eğitim kitabı safyalarına sarılı...
- 4(Görüntülü Haber) Saldırgan kaçtı,...
- 5(Arşiv Görüntü) Başkentte 'Anayasa...
- 6Uşak'ta FETÖ'den 19 tutuklama
- 7Saldırgan kaçtı, polis arkasından böyle...
- 8(Görüntülü Haber) lhan Cavcav'ın...
- 9Çalıştırmak istediği otomobil alev...
- 10BDDK'daki "Bylock" soruşturması;...
- 11Şanlıurfa’da, sosyal medyada terör...
- 12DHA İSTANBUL- ESENYURT'TA POLİSE...
- 13Doğu Karadeniz’de üretilen çay, 85...
- 14Selfie çekerken göle düşen telefonlar...
- 15Şehidin annesi; 'Annen kurban olsun...
- 16Şehidin annesi; 'Annen kurban olsun...
- 17(Arşiv Görüntü) Adıyaman kırsalında...
- 18(Arşiv Görüntü) Adıyaman kırsalında...
- 19Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 üniversiteye...
- 20Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 üniversiteye...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:32
|08:15
|13:26
|15:58
|18:18
|19:49