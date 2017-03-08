(Görüntülü Haber) Boydak grubundaki 9 bin 431 işçiye yüzde 12.75 zam

Oktay ENSARİ- Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () TASARRUF Mevduat Fonu (TMSF) tarafından işletilen boydak grubundaki şirketlerde çalışan 9 bin 431 işçiye ortalama yüzde 14.5 oranında zam yapıldı. 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi Hak-İş Konfederasyonu Genel başkanı Mahmut Arslan ile Boydak Holding Yönetim kurulu başkanı Yılmaz Şener ve CEO Ertunç Laçinel arasında imzalandı. Boydak Holdinge ait Merkez Çelik binasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi törenine Hak İş Konfederasyonu Genel başkanı Mahmut Arslan, Öziplik -İş Sendikası Genelbaşkanı Murat İnanç, Çelik İş sendikası Genel başkanı Yunus Değirmenci, Özağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Karadeli,Boydak Holding yönetim kurulu başkanı Yılmaz Şener, CEO?su Ertunç Laçinel ve Holding İnsan Kaynakları Müdürü Sancak Basa ile sendikaların yöneticileri ile holding çalışanlarından bir grup katıldı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, sözleşme için yapılan törende mobilya sektörü alanında Türkiye'nin bilinen ve tanınan markalarını bulunduran Boydak Holdingde yapılan 3 yıllık toplu sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bolu?da meydana gelen trafik kazasında ölen kadın işçilere Allahtan rahmet, Türk-İş Sendikasına da başsağlığı dileyen Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 15 Temmuz sonrası Boüydak Holdingde bir değişim meydana geldi. Holdingdeki bu değişiklik, hukuki anlamdan öte, Kayseri ekonomisi ve Türkiye ekonomisi açısından, önemlidir. Holdingin geçmişten gelen tecrübesi, ekonomiye yansımaktadır. Böyle bir kurumun varlığı için bırakın elimizi, gövdemizi sendika olarak taşın altına koyarız. Boydak holdinge bağlı fabrikaların bacaları tütmelidir. Yeni çalışanlarda olmalı,istihdam artışı da sağlanmalıdır. Sendikacılar olarak biz kendimizi bu kurumun ortağı olarak görmekteyiz. Sorumluluğumuzu da bu çerçevede görüyoruz. Boydak Holding daha çok kazanacak ve ileri gidecektir. Masada karşılıklı görüşmeler sonucu toplu iş sözleşmemizi gerçekleştirdik. FETÖ ile devletimizin mücadelesini asla unutmayacağız. Yürüyen yasal süreçte devletimize destek olmaya devam edeceğiz. İşyeri barışı konusunda elimizden geleni yapacak, emanet sahipleriyle diyaloğumuz istihdam konusunda da sürecektir Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şener'de, Bu gün Boydak Holding için güzel bir gün oldu. Dünya Kadınlar Gününde güzel bir anlaşma imzaladık. Kadınlarımız tüm günlere layıktır. Çalışanlarımızın mali durumu daha iyi nasıl olur diye bir süredir görüşmelerde bulunduk. Sıkıntısız bir süreç geçirerek toplu iş sözleşmesinde masaya oturduk. Bizler şu anda emanetçiyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar gereği buradayız. Şartlar böyle bir yönetimi getirdi. Emanetçisi olduğumuz Boydak Holdingi daha da büyütüp, ileriye götüreceğiz. Çalışanlarımız bizi bu hedefe ulaştıracaktır dedi. Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel'de Toplu iş sözleşmelerinde işveren ve işçi kesimini temsil eden sendikalar olarak iyi niyetliydik. İstihdamı ve ihracatı artırmak temel hedeflerimiz arasındaydı. İstihdam ve ihracat olmazsa olmazlarımız. Uzun soluklu çalışma hayatında maliyetlerimizi göz önünde bulundurup, ona göre zam yaptık?? şeklinde konuştu. Öte yandan,. Holding bünyesinde bulunan 8 bin 560 direkt ve 871 en direkt olmak üzere toplam 9 bin 431 işçİye kıdem durumlarına göre yüzde 10 ile yüzde 14.5 arasında, ortalamada ise yüzde 12.75'lik zam yapıldı. Sosyal haklarda da birinci yıl için yüzde 26?lık artış gerçekleştirildi