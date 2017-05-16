(Görüntülü Haber) Bowling salonu Çağdaş Sanatlar Galerisi'ne dönüştürüldü

ESKİŞEHİR () Sanat Galerisi'nde Hanefi Yeter'in eserleri sanatseverlerle buluştu Eskişehir Odunpazarı'nda bowling salonu sanat galerisine dönüştürüldü. Kapılarını Salvador Dali ile açan Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde Hanefi Yeter'in sergisi açıldı . Odunpazarı Belediyesi, Alman ve Türk çağdaş resminin ve heykelinin önemli sanatçılarından Hanefi Yeter'in son dönem yapıtlarından oluşan özel eserlerini Eskişehirli sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı sergi, 11 Haziran 2017 Pazar gününe kadar sürecek Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen açılışa; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sanatçı Hanefi Yeter ve eşi sanatçı Serpil Yeter ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergiyi gezmek için çevre illerden vatandaşların geldiği öğrenildi. "KENT, RUHUYLA GÖRÜNÜR HALE GELİR" Sergi açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bugün burada, yaşamsal imgelerle yüklü birikimini, kendine özgü bir üslupla zenginleştiren, bizi eserlerindeki görsel şölenle buluşturan uluslararası sanatçımız Hanefi Yeter'in 'Ahval' adlı sergisinin açılışı sebebiyle bir araya geldik. Bir ay sürecek sergimizin, sanata değer katmasının ve kentimizin kültürel kimliğini çoğaltacak olmasının kıvancını yaşıyoruz.ö Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise "Bowling salonunda muhteşem bir çağdaş sanat merkezine dönüştürülen kültür merkezinin Eskişehirimize çok büyük artı katacağı muhakkaktır emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. "ESKİŞEHİR GURUR DUYDUĞUMUZ BİR ŞEHİR" Yaklaşık 26 resim ve 10 tane de heykelle bu sergiyi geçekleştirdiklerini belirten Hanefi Yeter, serginin daha çok son dönemde yaptığı resimleri kapsadığını söyledi. Yeter, "Daha çok insan temalı, insan sorunlarını kaynak alan, Anadolu'nun türkülerinden etkilenerek yaptığım ya da bir sözden etkilenerek yaptığım resimler yer alıyor sergide. Burası Eskişehir için muhteşem bir galeri. Eskişehir; gözümüzü yaşartan, gurur duyduğumuz, yüzümüzü güldüren bir şehir" dedi.